أعلن نادي التعاون، مساء اليوم الأربعاء، عن تجديد تعاقده مع المدافع معتز هوساوي لمدة موسم واحد مع أفضلية التجديد لموسم آخر.

بقاء معتز هوساوي لضمان استقرار الفريق:

وقرر سكري القصيم التجديد لـ هوساوي؛ حفاظًا على استقرار الفريق الذي ضمن البقاء في دوري المحترفين السعودي للموسم المقبل 2022/ 2023.

وكان هوساوي انضم إلى سكري القصيم في العام الحالي قادمًا من النادي الأهلي.

وبوقت سابق، أعلن نادي التعاون عن تعاقده مع المدرب البرازيلي بريكليس شاموسكا لتدريب الفريق الكروي الأول بالنادي بداية من موسم 2022/ 2023 الذي ينطلق في أغسطس المقبل.

ونشر حساب سكري القصيم في “تويتر” مقطع فيديو للمدرب البرازيلي وهو يعلق قميصه الذي يحمل اسمه في غرفة خلع ملابس اللاعبين بنادي التعاون.