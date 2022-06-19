وجهت وزارة التعليم عدة ‏نصائح وإرشادات للطلاب والطالبات، بشأن للاستعداد الجيّد لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث.

وقالت وزارة التعليم عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر إن النصائح تشمل التالي:

نصائح مهمة للاختبارات

– وضع جدول زمني يتم خلاله مراجعة المناهج

– عمل خرائط ذهنية شاملة لأقسام المادة

– عمل اختبارات قصيرة لنفسك

– أخذ فترات نوم كافية

– وضع علامات حول النقاط المهمة

– اختيار مكان مناسب للمذاكرة

– عدم القلق والتوتر والتأني بالمذاكرة

اختبارات الفصل الثالث

وفي وقت سابق، اعتمدت وزارة التعليم تنظيم أعمال اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث 1443هـ لجميع مراحل التعليم العام الحكومي والأهلي والعالمي، ومعاهد وبرامج التربية الخاصة، والتعليم المستمر، حيث يبدأ الطلاب والطالبات أداء اختبارات المواد العملية والشفهية ومواد التقويم التكويني اعتباراً من الأحد 20 ذي القعدة، على أن تكون ضمن اليوم الدراسي.

جدول الاختبارات