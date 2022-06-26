أكدت رئاسة الحرمين الشريفين أن مناسك الحج ثلاثة، وهي التمتع والإفراد والقران.

مناسك الحج:

ولفتت الرئاسة، عبر إنفوجرافيك توعوي نشرته على حسابها بموقع تويتر، أن التمتع هو أن يحرم بالعمرة وحدها في أشهر الحج، وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، فإذا وصل مكة طاف وسعى للعمرة وحلق أو قصر من شعره وتحلل من إحرامه، فإذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، أحرج بالحج وحده وأتى بجميع أفعاله، فالمتمتع يأتي بعمرة كاملة وحج كامل.

الإفراد:

أما الإفراد، فهو أن يحرم بالحج وحده فإذا وصل مكة طاف القدوم وسعى للحج ولا يحلق ولا يقصر ولا يحل من إحرامه بل يبقى محرمًا حتى يحل بعد رمي جمرة العقبة يوم العيد، وإن أخّر سعي الحج إلى ما بعد طواف الحج فلا بأس.

القران:

وبالنسبة إلى القران، فهو أن يحرم بالعمرة والحج جميعًا أو يحرم بالعمرة أولًا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها وذلك بأن ينوي أن طوافه وسعيه عن حجه وعمرته.