نجح رئيس مجلس إدارة نادي النصر، مسلي آل معمر في حسم ملف المدير الفني رسميًا بعد التعاقد مع المدرب الفرنسي رودي جارسيا.

جارسيا نصراوي

وأعلن نادي النصر عن توقيع مسلي آل معمر عقدًا مع رودي جارسيا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين، وتمنت له الإدارة التوفيق في تجربته الجديدة مع العالمي.

وكان نادي النصر قد ودع بالأمس المدير الفني الأرجنتيني ميغيل روسو، وطاقمه الفني، بعد قيادة الفريق لمدة 6 أشهر، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الجماهير تشكر مسلي آل معمر

وتفاعلت الجماهير مع خبر التعاقد مع جارسيا عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وحرصت على تقديم الشكر لمسلي آل معمر، خاصة أن المدرب الفرنسي كان الرغبة الأولى لمشجعي العالمي.

وقال سلطان الخويلد: “ما هي غريبة على الرمز خالد، عسى الله يبقيه ويبقيكم يا أبو تركي وكلّ داعم وفي ذخرًا للنصر.. عمل كبير بقيادة مسلي آل معمر في تجهيز الكيان العظيم من وقت مبكّر وهذه البدايات القوية توحي لنا بأن الإدارة تعلمت من أخطاء بدايات الموسم المنتهي بخيره وشره.. فالنا النصر والتوفيق”.

وكتب سعود بن جاسر: “شكرًا مسلي آل معمر.. عمل جليل تشكر عليه.. فالك التوفيق إن شاء الله.. والشكر للرمز الأمير خالد بن فهد.. الله يعزه”، وقال محمد: “مدرب كبير وعالمي خطوة موفقة من إدارة العالمي بقيادة مسلي في التعاقد مع هذا المدرب الكبير والقادم بإذن الله مفرح لجميع النصراويين”.