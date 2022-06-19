أشادَ حجاجُ بيتِ الله الحرام القادمون من جمهورية العراق الشقيقة بالتجهيزات التكاملية العالية فور وصولهم منفذ جديدة عرعر البري التابع لمنطقة الحدود الشمالية اليوم، الذين يمثلون الدفعةَ الأولى من قوافل الحجاج الذين يتجاوز عددهم 1800 حاجٍ معبرين عن ما لمسوه من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة والتجهيزات السريعة في إنهاء إجراءات الوصول والخِدْمَاتِ الصحيةِ والطبيةِ المقدمةِ وغيرها من الخِدْمَاتِ.

شكر وامتنان:

وعبَّروا عن شكرهم وامتنانهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على الرعاية التي يحظى بها ضيوف الرحمن والخِدْمَاتِ التي تُقَدِّمُها الجهاتُ المعنيةُ ذاتُ العلاقة بشؤون الحج والحجاج، مشيدين بالتسهيلات والخِدْمَاتِ الجليلةِ التي قُدِّمَتْ لهم في منفذ جديدة عرعر البري.

خدمات على مدار الساعة:

يُذكر أنَّ مرافقَ الخِدْمَاتِ بمنفذ جديدة عرعر البري تعملُ على مدار الساعة خلال فترة دخول حجاج بيت الله الحرام، إذْ استعدت الجهاتُ المعنيةُ منذُ وقتٍ مبكرٍ ونَفَّذَتِ الخططَ المُعَدّةَ لها بشكل دقيق.