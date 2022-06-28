حرص العضو الذهبي لنادي التعاون، عبدالعزيز الحميد على تقديم اعتذاره للجماهير، بعد المستوى الذي ظهر عليه الفريق الأول لكرة القدم هذا الموسم.

الحميد يعتذر للجماهير:

وقال عبدالعزيز الحميد: “الحمد لله على كل حال.. أعتذر لكل محبي التعاون باسمي ونيابة عن الأعضاء الذهبيين والعاملين من إدارة ولاعبين وأجهزة فنية وإدارية نقول لم نوفق وكان موسمًا شاقًّا”.

وتابع عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “بإذن الله يتم تجاوز المرحلة موسم للنسيان وبإذن الله بتكاتف الجميع والوقوف مع كل من يخدم التعاون سيكون قادم التعاون أجمل بإذن الله”.

التعاون هذا الموسم:

وكان يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون من شبح الهبوط إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، إلا أنه انتفض في الجولات الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأنهى سكري القصيم منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الـ12 برصيد 34 نقطة من الفوز في 7 مباريات، وتعادل في 13 لقاء، وخسر 10 مواجهات.