خيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي آمال جماهيره، بعدما فشل في البقاء بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي المقبل.

خسارة الفيصلي ضد الهلال

ولعب الهلال ضد الفيصلي بالأمس على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وفاز الزعيم بنتيجة 2/1 ليتوج باللقب.

وأنهى نادي الفيصلي منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الـ14 برصيد 33 نقطة، ليتأكد هبوطه إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى مع الأهلي والحزم.

نادي الفيصلي يُعاني محليًا ويشارك في آسيا

وسيكون نادي الفيصلي أول فريق سعودي يُشارك ضمن منافسات الأدوار الإقصائية في بطولة دوري أبطال آسيا، وهو يلعب في دوري الدرجة الأولى، وذلك بعد تألقه في مرحلة المجموعات، وتأهله في الصدارة.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد قد عاش في أجواء مماثلة خلال منافسات موسم 2018/ 2019، حيث نجح في التأهل إلى الأدوار الإقصائية في دوري أبطال آسيا، إلا أنه تمكن من الهروب من شبح الهبوط في الجولة قبل الأخيرة.

وفي الموسم التالي، كرر التعاون سيناريو الاتحاد، ونجا من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى في الجولة الأخيرة، وتأهل إلى دور الـ16 الآسيوي، إلا أن نادي الفيصلي فشل في تكرار الأمر ذاته في رقم سلبي غير مسبوق.