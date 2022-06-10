اشتكى العديد من مستفيدي حساب المواطن من عدم صرف الدعم لهم حيث يظهر لهم مبلغ الدعم يساوي “صفر” بالرغم من تأكيد بعضهم على حصوله على الدعم في الدفعات السابقة وإتمام عملية تحديث البيانات.

ماذا تعني الدفعة صفر ؟

إذا كانت الدفعة “صفر” فهذا يعني أن الشخص غير مستحق للدعم بموجب عملية مراجعة بيانات المستفيدين التي تتم بشكل دوري حيث يجري البرنامج عملية مراجعة دورية للتأكد من استمرار انطباق شروط الصرف على المستفيدين في ضوء المتغيرات التي تطرأ على دخلهم الشهري وحالتهم الاجتماعية وغيرها.

حل مشكلة الدفعة صفر

ويمكن حل مشكلة الدفعة صفر من خلال تقديم اعتراض على الأهلية من خلال البوابة الإلكترونية حيث يتم الضغط على أيقونة تقديم اعتراض، ثم اتباع الإجراءات.

تفاصيل حساب المواطن دفعة يونيو

وأودع برنامج حساب المواطن 1.8 مليار ريال مخصص دعم شهر يونيو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الخامسة والخمسين 10.2 مليون مستفيد وتابع.

إجمالي التعويضات:

وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 17 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 120 مليار ريال منها مليار و 45 مليون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

وذكر مدير عام التواصل في البرنامج، عبدالله الهاجري أن 76% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1067 ريالًا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 1.9 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 94% بينما بلغ عدد التابعين 8.1 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 120 ألف مستفيد، مشكلين 6% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.