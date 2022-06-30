لا يزال هبوط النادي الأهلي إلى دوري يلو ” دوري الدرجة الأولى السعودي” صادمًا لجماهير النادي وجماهير الكرة السعودية، خاصة أنها المرة الأولى في تاريخ الراقي.

برنامج “في المرمى” المذاع على قناة العربية قال إن هبوط الراقي لـ دوري يلو تسبب في خسارة الدوري السعودي لـ 25 مليون يورو من قيمته التسويقية أي ما يقرب من 98 مليون ريال.

الدوري السعودي بالمركز الأول

ويتواجد دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الأول في قائمة أكثر دوري آسيوي له قيمة تسويقية عالية بقيمة 331 مليون يورو، بفارق 41 مليون يورو عن الدوري الياباني، صاحب المركز الثاني، فيما يأتي الدوري الإماراتي، في المركز الثالث بـ216 مليون يورو.

بماذا علق رئيس الأهلي؟

وتحدث ماجد النفيعي رئيس الأهلي بالأمس لـ برنامج “أكشن مع وليد” قائلًا: “الهبوط ليس شيئًا سهلًا وشيء لا يصدق وعند السقوط فيجب تدارك ذلك للعودة “.

وأضاف النفيعي: “عملنا عملاً كبيرًا خلال اليومين الماضيين للحفاظ على عناصر الفريق، وتعاهدنا على إعادة الأهلي لدوري المحترفين.. يصلنا دعم 100 مليون ريال منها 76 مليونًا ذهبت للديون”.