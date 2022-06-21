يمثل الذكاء الاصطناعي طفرة في عالم التكنولوجيا والعلم؛ حاول علماء كافة المجالات استغلاله للانتقال بتجاربهم لمراحل متقدمة.

وتسعى آخر دراسة أجراها باحثون في كلية طب جامعة بوسطن؛ إلى التوصل والاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتشخيص الخرف.

ونشرت مجلة “ناتشر كومينيكيشن”، أمس الاثنين، تصريحًا عن الباحث الرئيسي في الدراسة والأستاذ المساعد للطب وعلوم الكمبيوتر في جامعة بوسطن،فيجايا كولاشالاما؛ يؤكد خلاله أن الدراسة تهدف إلى استخدام نماذج الكمبيوتر للمساعدة في الممارسة السريرية، للتقليل من العبء الملقى على كاهل الأطباء.

نتائج مبشرة



وأضاف: “يجب تقييم حالة المريض على عدة مستويات مختلفة، لإجراء التشخيص اللازم وتحديد سبب الخرف”. كما وصف عالم النفس العصبي ستيفن راو، نتائج الدراسة بـ”المشجعة”، قائلًا:”إنها ليست نهائية وتحتاج لمزيد من التطوير، حيث إنها لا تتضمن بيانات عن تحليل السائل النخاعي واختبارات الدم، وبالتالي لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لتحديد قيمة الأداة الفعلية”.

10 ملايين حالة خرف سنويا

ووفقًا للدراسة المذكورة، يتم تشخيص ما يقرب من 10 ملايين حالة جديدة من الخرف سنويًا حول العالم؛ وقد لجأ الباحثون في الدراسة لتصميم نماذج حاسوبية قادرة على استيعاب كميات كبيرة من البيانات التي يمكن جمعها خلال تشخيص إصابة المريض بالخرف؛ تشمل نتائج الاختبارت النفسية، والعصبية، والتاريخ الطبي، والفحوصات البدنية، والتركيبة السكانية، ومسح التصوير بالرنين المغناطيسي.

وشارك في الدراسة 24 طبيبا، 17 منهم اختصاصي أعصاب، وسبعة أطباء أشعة متخصصين في التصوير العصبي، لمقارنة نتائجهم مع نماذج الذكاء الاصطناعي. وبينت النتائج أن النتائج بين دراسة المجموعة البحثية وتصميميات الذكاء الاصطناعي متطابقة إلى حد كبير.