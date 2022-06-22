رحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لدى وصوله القصر الرئاسي في العاصمة التركية أنقرة.
فيديو | #ولي_العهد يصل إلى القصر الرئاسي في أنقرة.. و #أردوغان في مقدمة مستقبليه#ولي_العهد_في_تركيا#الإخبارية pic.twitter.com/CpATFY9Rbn
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 22, 2022
واستقبل أردوغان ولي العهد عند بوابة القصر الرئاسي واصطحبه إلى داخل القصر حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية.
فيديو | الرئيس التركي أردوغان يرحب بـ #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان في القصر الرئاسي في أنقرة #ولي_العهد_في_تركيا #الإخبارية pic.twitter.com/yEMzlkUXdo
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 22, 2022
وتأتي زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى تركيا كثالث محطات جولته الإقليمية التي شملت مصر والأردن بالإضافة إلى تركيا.
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