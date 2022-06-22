رحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لدى وصوله القصر الرئاسي في العاصمة التركية أنقرة.

واستقبل أردوغان ولي العهد عند بوابة القصر الرئاسي واصطحبه إلى داخل القصر حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية.

فيديو | الرئيس التركي أردوغان يرحب بـ #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان في القصر الرئاسي في أنقرة #ولي_العهد_في_تركيا #الإخبارية pic.twitter.com/yEMzlkUXdo — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 22, 2022

وتأتي زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى تركيا كثالث محطات جولته الإقليمية التي شملت مصر والأردن بالإضافة إلى تركيا.