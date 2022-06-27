انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الرائد ضد أبها في الجولة الـ30 والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بتقدم الفريق الريداوي بهدف دون رد.

تقدم الرائد ضد أبها:

وبدأت مباراة الرائد ضد أبها المقامة على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة بشكل سريع، وسط محاولات من الفريقين، قبل أن ينجح كريم بركاوي في فض اشتباك التعادل السلبي.

وجاء هدف كريم بركاوي من رأسية رائعة عند الدقيقة 22، وأشعل الهدف المباراة ليحاول الفريقين لتسجيل هدف جديد، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول من المباراة بتأخر أبها بهدف نظيف.

الفريقان في الدوري:

وقبل مباراة اليوم، يحتل الرائد المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 33 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في المركز الثامن بـ35 نقطة.