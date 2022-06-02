كشف وزير الحج والعمرة، الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الخميس، عن تفاصيل التأشيرة الإلكترونية للراغبين في العمرة من خارج المملكة، والتي كانت الوزارة قد أعلنت عنها في وقت سابق للتسهيل على المعتمرين التقديم مباشرة بشكل إلكتروني.

فيديو | تسهيلا على المعتمرين.. وزارة الحج والعمرة تطلق التأشيرة الإلكترونية للراغبين في #العمرة من خارج #المملكة #الإخبارية pic.twitter.com/3hTsbZ2TC0 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 2, 2022

مميزات التأشيرة الإلكترونية

وقال الربيعة، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن الوزارة أطلقت خدمة إلكترونية للتقديم على العمرة من خارج المملكة والحصول على تأشيرة الزيارة لأداء العمرة تصدر خلال أقل من 24 ساعة فقط.

وأشار إلى أن الراغب في أداء العمرة من خارج المملكة يمكنه من خلال هذه الخدمة اختيار كل الخيارات من ناحية السكن والتنقل وغيرها عند ذهابه إلى مكة إلكترونيًا. ولفت إلى أنه تم تمديد تأشيرة العمرة من شهر إلى 3 شهور بدون قيود، ويمكن للشخص حتى إذا ذهب إلى المملكة يستطيع التنقل في جميع مناطقها دون أي قيود.

التأشيرة في 3 خطوات

وكانت وزارة الحج والعمرة أعلنت عن إتاحة حصول المعتمرين القادمين من خارج المملكة، على تأشيرة العمرة من خلال المنصات الإلكترونية المعتمدة لخدمات العمرة للأفراد.

وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تشمل 3 خطوات، تبدأ بالدخول على المنصات المعتمدة، ثم تصميم برنامج العمرة، من حيث خدمات السكن والنقل والخدمات الميدانية والتي تقدمها الشركات السعودية، بخلاف أي خدمات إضافية أخرى.

وأشارت إلى أن الخطوة الأخيرة والمعنية باستكمال متطلبات التأشيرة، وتتضمن، تسجيل بيانات المعتمرين، مع تعبئة نموذج طلب التأشيرة على موقع وزارة الخارجية.

وأشارت الوزارة، أنه بعد استيفاء البيانات يتم إصدار التأشيرة إلكترونيًا، ويتم طباعتها من قبل المعتمر.