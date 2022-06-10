توقع الخبير ومحلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عادل قازنلي، استمرار الأجواء الحارة التي تشهدها المملكة حاليًّا لأكثر من شهر.

معدلات حرارة طبيعية:

وقال قازنلي خلال مداخلة إلى قناة الإخبارية، اليوم الجمعة: إن درجات الحرارة المسجلة حاليًّا حول معدلها الطبيعي؛ وذلك لأن أجواء الطقس بالمملكة حارة في المجمل.

ولفت إلى أن المملكة تعيش حاليًا فترة مربعانية القيظ، كما يوجد فترات مماثلة لمربعانية الصيف ومربعانية الشتاء.

ارتفاع درجة الحرارة:

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية الأفقية مع ارتفاع ملموس في درجات الحرارة العظمى على أجزاء من منطقتي الشرقية والمدينة المنورة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا، ولا يستبعد تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير والباحة.