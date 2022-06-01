قال موقع Write Caliber إن السعودية بمقدورها أن تقود العالم في قطاع تحلية المياه، حيث تتصدر في إنتاجها واستهلاكها.

وأضاف التقرير: يبلغ إنتاج المملكة من المياه المحلاة أكثر من 7.9 مليون متر مكعب في اليوم، وهو ما يمثل 55% من منطقة الخليج و 22.2 % من مياه التحلية العالمية، وفقًا لتقرير صادر عن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.

افتتاح 6 محطات تحلية جديدة

وتفتتح المؤسسة السعودية لتحلية المياه المالحة 6 محطات تحلية بحلول عام 2024 على مراحل، وذلك بدءًا من إطلاق محطتين بحلول أواخر عام 2022، على أن يتم إنشاؤها في مختلف مدن المملكة، بما في ذلك الشقيق والشعيبة والجبيل والخبر.

وسيكون استهلاك كل محطة للطاقة أقل من 1.7 كيلوواط لكل متر مكعب، مما سيقلل تكلفة إنتاج المياه من 1.54 ريال سعودي (0.42 دولار أمريكي) للمتر المكعب إلى 1.3 ريال سعودي لكل متر مكعب.

وهذه التكلفة المنخفضة للإنتاج ستزيد من مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي الوطني.

خفض الانبعاثات الكربونية في مجال تحلية المياه

كما تخطط الصناعة في المملكة لخفض انبعاثاتها الكربونية بنسبة 65% بحلول عام 2024 ، بما يعادل 35 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، وهو رقم كبير ضمن خطة البلاد للمستقبل بيئيًا واقتصاديًا.

وكان نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، منصور المشيطي، قد قال إن السعودية تقود العالم في قطاع تحلية المياه؛ حيث تركز الحكومة بشكل أكبر على الابتكار، وذلك أثناء حديثه في مؤتمر تحلية المياه القائم على الابتكار في جدة.

وكشف أن الوزارة لديها خطط لإطلاق برامج ريادة الأعمال تهدف إلى تسريع إنشاء شركات ناشئة جديدة في صناعة المياه.