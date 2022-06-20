قالت صحيفة Telegraph Sport البريطانية: إن السعودية تتطلع إلى مواصلة توسيع نشاطها الرياضي، حيث تضع أنظارها على صفقة تشمل تنس السيدات.

وقال التقرير: استثمرت المملكة بكثافة في الرياضة في السنوات الأخيرة، مع الاستثمار في الجولف وتنظيم سباقات الفورمولا 1 الكبرى والعديد من مشاريع كرة القدم.

وبحسب الصحيفة البريطانية، قال متحدث باسم اتحاد لاعبات التنس المحترفات بأنهم تلقوا استفسارات من المملكة بشأن الاهتمام بإحضار حدث يضم اتحاد لاعبات التنس المحترفات إلى المنطقة.

وقال المتحدث: بصفتنا منظمة عالمية، نحن مهتمون دائمًا ونقدر الاستفسارات الواردة من أي مكان في العالم وننظر بجدية في ما قد تجلبه كل فرصة، ولكن لم ندخل في مفاوضات رسمية بعد، ومع ذلك لا يستبعد اتحاد التنس النسائي احتمال وجود صفقة قريبة.

وقال تقرير Telegraph Sport: يبدو أن السعودية تخطط لتحقيق دفعة كبيرة في رياضة التنس وذلك بإقامة جولة التنس للسيدات في صفقة تضم اتحاد لاعبات التنس المحترفات إلى المملكة، وذلك في إطار توسيع أنشطتها الرياضية بعد إطلاق دورة الجولف LIV بالإضافة إلى الفورمولا 1 واستضافة أحداث عالمية في كرة القدم.

ضائقة تنس السيدات المحترفات المالية:

ودخل اتحاد لاعبات التنس المحترفات في رياح مالية معاكسة قوية منذ أن اتخذ الرئيس التنفيذي، ستيف سيمون، موقفًا ضد الصين، حيث تم اتهام بكين بأنها تُسكت عمدًا اللاعبة لبينغ شواي، وقد أضر ذلك الموقف الاتحاد بشكل كبير باعتبار الصين أحد مصادر تمويله المركزية، بحسب موقع Telegraph Sport.