قالت منصة ترافيل إت Travel-it المختصة في السفر والسياحة: إن السعودية ستبهر وتفاجئ زوارها وذلك تحت شعار: Saudi Will Surprise You.

وأطلقت المنصة خدمة جديدة باسم وجهات مُفاجئة، وكانت أولى اختياراتها السعودية، ومن المقرر إطلاق تلك الخدمة هذا الصيف، ومن ضمن خصائصها تنظيم إجازات للمستخدمين.

والمميز في هذه المنصة أنها تُنظم الإجازات بشكل مجهول للسياح، وفي حين أن هذا يبدو للبعض غامضًا بعض الشيء، إلا أنه بالنسبة للكثيرين أمر مرحب به، لا سيما أنه يزيح عن كاهلهم وضع الخطط الدقيقة للرحلة.

وتأمل Travel-it من خلال ذلك إعادة إحساس المرح والعفوية في السفر العالمي، خاصة بعد أن اضطر الجميع لقضاء عامين دون الاستمتاع بالسفر بسبب الوباء.

وجهة استثنائية

وستدور هذه الرحلات الغامضة حول الوجهة السياحية الناشئة في المملكة، وكان الشرق الأوسط بصفة عامة وجهة سياحية جيدة للكثيرين إلا أنه في الفترة بين 2017 إلى عام 2019، ارتفع عدد السائحين الذين استقبلتهم السعودية من 15 إلى 19 مليونًا.

الوجهات السعودية ضمن البرنامج السياحي

ومن ضمن الوجهات السياحية التي يقترحها الموقع على الزوار: تجربة ثقافة الطائف الغنية، وزيارة قصر شبرا الشهير، وأكبر بركان من نوعه في الشرق الأوسط في الوعبة، وأيضًا مشاهدة العروض الموسيقية السعودية التقليدية وفرصة الغوص في المواقع التاريخية.

وقالت منصة السفر: مع برنامج Saudi Will Surprise You، فإننا متحمسون لجعل السياح يستمتعون بهذه الوجهة الاستثنائية الفريدة للغوص في المجهول، واكتشاف عالم من الثقافة والمغامرة لم يكن ليتسنى لهم رؤيتها من قبل.