تشغل المشاريع السياحية الضخمة في السعودية مساحة تزيد على 64634 كيلومترًا مربعًا خلال العقد القادم، ومن المتوقع أن تؤدي إلى تحويل المملكة كواحدة من أكبر صناعات السياحة الترفيهية في الشرق الأوسط بل والعالم خلال العقد المقبل.

وبالفعل، خطت المملكة خطوات كبيرة لجذب السياح الأجانب، مثل إطلاق التأشيرات السياحية واستضافة سلسلة من الأحداث الرياضية رفيعة المستوى مثل الفورمولا إي Formula E والملاكمة العالمية للوزن الثقيل وأهم مباريات كرة القدم الأوروبية.

وسلط موقع DestinationX الضوء على المشاريع الضخمة التي ستساعد في تشكيل سوق السياحة في المملكة على مدى السنوات العشر القادمة:

1- نيوم:

يتصدر مشروع نيوم الذي تبلغ تكلفته 500 مليار دولار قائمة المشاريع الضخمة، وبمجرد اكتماله، سيوفر مدينة مستقبلية ضخمة مستدامة، وسيتم إطلاقها على البحر الأحمر اعتبارًا من عام 2025.

وهي أكبر مدينة ذكية وأكبرها طموحًا أيضًا لا في المملكة وحدها بل في العالم، وبدعم من صندوق الاستثمارات العامة في المملكة ومستثمرين دوليين فإنه من المقرر أن تساهم المدينة بمبلغ 100 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحلول عام 2030.

2- القدية:

يتم تشييد مشروع القدية الذي تبلغ قيمته 10 مليارات دولار على مساحة 334 كيلومترًا مربعًا في الرياض، في المرحلة الأولى وحدها، هناك أكثر من 45 مشروعًا، حيث سيتمكن الزوار من الوصول إلى أكثر من 300 مرفقًا ترفيهيًّا وتعليميًّا بما في ذلك مضمار السباق القياسي للفورمولا 1، وملعب على قمة منحدر يتسع لـ 20 ألف مقعد، وساحة داخلية تتسع لـ 18 ألف مقعد، بالإضافة إلى مسرح للفنون يتسع لـ 2000 مقعد وسينما.

وسيكون المشروع أيضًا موطنًا لـ Six Flags Qiddiya، وهو امتداد لمدينة الملاهي الأمريكية ذات الطابع الخاص.



3 – أمالا.. ريفيرا الشرق الأوسط في السعودية:

يقع المشروع في السعودية على مساحة 3800 كيلومتر مربع، وقد تم إطلاقه في سبتمبر 2018 وهو يسير على الطريق الصحيح لإنهائه في 2028، ويضم 2525 غرفة فندقية و1496 وحدة سكنية، وينافس هذا المشروع ريفيرا إيطاليا.

4- مشروع البحر الأحمر:

سيستقبل مشروع البحر الأحمر ضيوفه الأوائل بحلول نهاية عام 2022، وستشمل المرحلة الأولى من التطوير 14 فندقًا فاخرًا.

وسيشمل أيضًا مرافق ترفيهية ومطارًا بالإضافة إلى المرافق الضرورية الداعمة، وعند الانتهاء في عام 2030، ستوفر الوجهة ما يصل إلى 8000 غرفة فندقية عبر 22 جزيرة وستة مواقع داخلية.

5- تطوير المتاحف:

علاوة على ما سبق، ستقوم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بتطوير متاحف في مختلف المناطق السعودية بتكلفة تزيد عن 1.3 مليار دولار، حيث تمتلك المملكة مجموعة من الخطط الديناميكية ومناطق الجذب التي تضيف كل منها إلى قطاع الترفيه والتسلية الذي ينمو بسرعة.

واختتم موقع DestinationX المتخصص في تقديم الوجهات السياحية العالمية المتميزة، قائلًا: ستغير رؤية 2030 المشهد الاقتصادي والسياحي بأكمله ليس فقط في السعودية ولكن في منطقة الشرق الأوسط بأكملها، مما سيكون له تأثير إيجابي كبير على صناعة السياحة الترفيهية.