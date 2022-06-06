أكد المتحدث الرسمي السابق باسم نادي النصر، عبدالله بن زنان، أن العالمي يُطالب بحقوقه فقط في قضيتي نجم الهلال، محمد كنو، ومهاجم الاتحاد الحالي، المغربي عبدالرزاق حمدالله.

النصر يُطالب بحقوقه:

وقال عبدالله بن زنان عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “كل الاحترام والتقدير لكل الأندية، ولكن العالمي لم يجبر محمد كنو على توقيع عقدين ولم يجبر الاتحاد على مفاوضة حمدالله وعقده ساري”.

وتابع: “النصر كأي نادي يطالب بحقوقه فقط وأي نادي آخر سيفعل ما فعله النصر كما يفعل الشباب الآن.. التقاضي بين الأندية وتطبيق الأنظمة يمهد لاحترافية عالية لمستقبل المسابقات السعودية”.

وأضاف: “من يروج لتجريم النصر بسبب مطالباته بحقوقه لا يمكن اعتباره إلا جاهلًا أو يبحث عن مصلحة.. أنديتنا كأي أندية في هذا العالم تخطئ وتصيب ومن يخطئ عليه تحمل النتائج بصدر رحب.. العدل مبدأ لا يتجزأ”.

اختلاف المواقف بين شكاوى الأندية:

وواصل عبدالله بن زنان حديثه قائلًا: “اختلاف المواقف والآراء بين شكوى العالمي على الاتحاد وشكوى الشباب على الاتحاد يثبت أن بعض الإعلاميين بحاجة لإعادة تأهيل فيما يخص القيم والمبادئ”.

واختتم ابن زنان تغريداته على “تويتر”، قائلًا: “على جماهير الأندية تقبل هذه القضايا ونتائجها مهما كانت وأيًّا كانت هذه الأندية فالحق أولى أن يتبع”.