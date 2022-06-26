قالت المهندسة السودانية إسلام محمد، التي ظهرت في صورة متداولة تحمل لافتة مكتوب عليها ” عايزة عريس وأقبل بالتعدد” إنها فعلت شيئًا صحيحًا وليست خاطئة”، داعية الفتيات لفعل ذلك إن أردن غير مباليات بعادات المجتمع.

فتاة الأستوب السودانية إسلام محمد: رفعت لافتة "عايزة أتجوز" لأني تقدمت في السن.. ولن أخبر أولادي بطريقة زواجي#صباح_العربية pic.twitter.com/K9LRMD2Dtf — برنامج #صباح_العربية (@SabahAlarabiya) June 26, 2022

وعن الدافع وراء خطوتها، قالت خلال استضافتها في قناة العربية: “أنا كبرت في السن وأصبحت 35 عاما، وجربت مجموعات الزواج على الفيس بوك ولكن لم تفلح”. وعن قبولها بالتعدد أكدت أنها لا تزال عند رأيها بقبول الزواج؛ لكنها لن تخبر أبناءها عن طريقة زواجها.

المهندسة السودانية تطلب الزواج

وكانت الشابة قد لفتت الأنظار بعد نزولها للشارع في الخرطوم ورفعها لافتة تطلب فيها الزواج، وتؤكد أنها قابلة للتعدد.

وظهرت الشابة تضع كمامة سوداء على وجهها، في الشارع عند إحدى إشارات المرور، وهي تلوح بلافتة كتبت عليها “عايزة عريس أرغب في الزواج أقبل التعدد” عليها رقم هاتفها.