وضع نادي الشباب، منافسه الاتحاد بـ ورطة بعد أن تقدم رسميًا اليوم بشكوى ضد العميد على خلفية تعاقد الأخير مع اللاعب أحمد شراحيلي من صفوف الليث.

تعود القصة إلى يناير الماضي، بعدما أعلن الشباب أنه لن يجدد عقد شراحيلي بعدما فضّل الأخير الانتقال لنادٍ آخر.

وقرر الليث، تقديم شكوى بسبب دخول الاتحاد في مفاوضات مع اللاعب أثناء سريان عقده مع الليوث.

ماذا سيجني الاتحاد ؟

وبحسب ما ذكره الإعلامي والناقد الرياضي سلطان العتيبي فإن الليث قيد شكواه رسميًا اليوم ضد الاتحاد ولاعبه السابق أحمد شراحيلي لدى لجنة الاحتراف.

في حال حُكم لـ النصر والشباب ضد العميد في القضيتين التابعين لـ حمدالله وشراحيلي، فإن نمر جدة سيكون مُهددًا بـ”الحرمان” من التعاقدات، على غرار ما حدث لـ الهلال بمنعه من التسجيل لفترتين، بسبب توقيعه مع محمد كنو رغم علمه بتوقيعه لنادي النصر.