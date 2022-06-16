أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم الخميس، عن قراره رسميًا بشأن قضية نادي الشباب ضد مدافعه السابق، الجزائري جمال بلعمري.

فيفا ينصف الشباب

وألزم “فيفا”، جمال بلعمري بدفع 905 آلاف يورو لصالح نادي الشباب، كما منحه مهلة لمدة 45 يومًا، من أجل سداد المبلغ، وذلك قبل توقيع عقوبات رياضية عليه.

وشارك جمال بلعمري مع الليوث في 73 مباراة رسمية بجميع البطولات خلال الفترة من عام 2016 وحتى 2020، وتمكن من تسجيل هدف وصنع هدفين.

تفاصيل أزمة بلعمري ورحيله

وكان جمال يلعب في الشباب قبل أن يفسخ تعاقده معه صيف عام 2020، وينضم إلى ليون الفرنسي في صفقة انتقال حر، ولكنه لم يظهر معه بالمستوى المتوقع، ثم قطر القطري الذي رحل عن صفوفه مؤخرًا لتراجع المستوى.

ودخل بلعمري في مشاكل عديدة مع الإدارة، لعدم حصوله على مستحقاته المالية، وكان يتغيب عن التدريبات لفترات وفترات يُغادر إلى بلاده، قبل أن يفسخ العقد ويرحل مجانًا من صفوفه.