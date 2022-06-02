كشفت إدارة نادي الطائي، اليوم الخميس، سبب التزاحم الجماهيري الذي حدث خلال مباراة الفريق الأول لكرة القدم ضد نظيره الاتحاد.

سبب تزاحم الجماهير في المباراة

وذكر الطائي في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “نود الإشارة إلى أن الملعب قد امتلأ بالجماهير التي حصلت على تذاكر الدخول وفق الآلية المعمول بها الباركود”.

وتابع: “نظرًا لتحديد الطاقة الاستيعابية للملعب ولكثرة جماهير الطائي، ولأهمية المباراة، فقد حضر إلى الملعب أعداد تفوق طاقة الملعب الاستيعابية”.

وأضاف: “الأمر الذي جعل رجال الأمن يتصرفون وفق المصلحة العامة مع وجود جماهير غفيرة خارج الملعب يحاولون الدخول وهم لا يملكون تذاكر الدخول بسبب نفادها، مما أحدث زحامًا خارج نطاق سيطرة المنظمين”.

وواصل نادي الطائي بيانه قائلًا: “التذاكر المخصصة لأشقائنا نادي الاتحاد نفدت كذلك، واكتظت جماهيرهم عند البوابات ويحاولون الدخول بدون تذاكر”.

واختتم: “وعلى ما سبق نود التأكيد على أن السبب الرئيسي للتزاحم كان هو الطاقة الاستيعابية المحدودة لملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن جلوي الرياضية، والرغبة الجامحة لبعض الجماهير التي ترغب حضور المباراة ولا تملك تذاكر للدخول”.

الطائي يشعل المنافسة

وفاز الطائي على الاتحاد في الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليشعل المنافسة على اللقب، حيث تجمد رصيد العميد عند 61 نقطة، بالتساوي مع الهلال الذي يتفوق بالمواجهات المباشرة.

ويتبقى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مواجهتان في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يُلاقي الاتفاق في ملعبه، فيما يستضيف الباطن ضمن منافسات الجولة الأخيرة.