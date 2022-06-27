أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الطائي، موسمه بالفوز على الحزم بنتيجة 3/ 0 في الجولة الثلاثين من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الشوط الأول انتهى بتقدم فارس الشمال بهدف دون رد سجله اللاعب توبياس بالدقيقة الـ35.

الطائي يُبدع بثلاثية:

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، نجح فارس الشمال في إحراز هدفين عبر كل من موسونا ومختار علي في الدقيقتين الـ76 والـ 87.

وأصبح رصيد فارس الشمال بعد الفوز 37 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد الحزم عند 17 نقطة في المركز الـ16 والأخير.