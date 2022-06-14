عثر فريق إنجاد للبحث والإنقاذ، صباح اليوم الثلاثاء، عن العثور على مفقود أم الدوم من قبل ذويه متوفياً، بمنطقة مكة المكرمة، وذلك بعد أيام من العثور على سيارته.

وقال فريق إنجاد في بيان عبر “تويتر”: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. تم العثور على مفقود أم الدوم من قِبل ذويه، متوفياً.. نسأل الله له الرحمة والمغفرة وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان”.

العثور على مركبة المفقود

يذكر أن الفريق البحثي قال في وقت سابق، إنه تلقى بلاغًا عن شخص مفقود بالقرب من أم الدوم التابعة لمنطقة مكة المكرمة.

وأضاف فريق إنجاد البحثي، أنه تم العثور على مركبة المفقود من قبل ابنه، وقد ترجل منها، موضحاً أن عددًا من أعضائه تحركوا على الفور، للبحث عن مفقود أم الدوم.