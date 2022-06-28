أعلن نادي العدالة، مساء اليوم الثلاثاء، عن تعاقده رسميًّا مع حارس مرمى منتخب مونتينيغرو الأول لكرة القدم، ميلان مياتوفيتش.

🔴 لاعـبنا الجـديد 🔵

الحارس / ميلان مياتوفـيتـش

حارس مرمى منتخب مونتينيغرو ( الجبل الأسود )#العدالة pic.twitter.com/XkdPdqvGOb — نـادي الــعـدالـة السعودي (@aladalahclub) June 28, 2022

مياتوفيتش ينضم إلى العدالة:

وكشف العدالة عن تعاقده مع مياتوفيتش بشكل رسمي دون الكشف عن مدة العقد، كما نشر عبر حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لأبرز تصديات اللاعب وأشاد بمستواه.

🔴 براعـة وتألق 🔵

حارسـنا الجديد /ميلان مياتوفيـتش#العدالة pic.twitter.com/hyuZDz9OM6 — نـادي الــعـدالـة السعودي (@aladalahclub) June 28, 2022

ولعب حارس المرمى ميلان مياتوفيتش صاحب الـ34 عامًا في صفوف العديد من الأندية الأوروبية، ويملك خبرة كبيرة، وكانت آخر محطاته، الفريق الأول لكرة القدم بنادي إم تي كيه المجري.

ويُعد حارس مرمى منتخب مونتينيغرو هو رابع صفقات الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث تعاقد مع الثنائي السويسري مارتن أنغا وميكائيل دايريستام، والكولومبي رينالدو لينيس.

العدالة يتأهل لدوري المحترفين:

وتأهل العدالة إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم المقبل، بعدما أنهى الموسم الحالي في المركز الثاني بدوري يلو برصيد 66 نقطة، من الفوز 18 مرة، والتعادل 12 مرة وخسر 8 مرات، وسجل 42 هدفًا.