أعلن نادي العدالة، مساء اليوم الاثنين، عن تعاقده رسميًّا مع المدافع السويسري مارتن أنغا لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الرياضي المقبل.

العدالة يتعاقد مع مارتن أنغا

وكشف نادي العدالة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تعاقده مع مارتن أنغا رسميًّا، دون الكشف عن مدة التعاقد، ليكون ثاني صفقات الفريق في الموسم الجديد.

ويملك مارتن أنغا صاحب الـ28 عامًا خبرة كبيرة، حيث سبق ولعب في صفوف آرسنال الإنجليزي، وسيون السويسري، وذلك قبل الانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة.

وكان نادي العدالة قد أعلن بالأمس عن تعاقده رسميًّا مع المهاجم الكولومبي رينالدو لينيس في أولى الصفقات الصيفية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

العدالة يتأهل لدوري المحترفين

وتأهل العدالة إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم المقبل، بعدما أنهى الموسم الحالي في المركز الثاني بدوري يلو برصيد 66 نقطة، من الفوز 18 مرة، والتعادل 12 مرة وخسر 8 مرات، وسجل 42 هدفًا.