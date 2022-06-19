أعلن نادي العدالة، مساء اليوم الأحد، عن تعاقده رسميًّا مع المهاجم الكولومبي رينالدو لينيس لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الرياضي المقبل.

العدالة يتعاقد مع لينيس:

وكشف نادي العدالة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تعاقده مع لينيس رسميًّا، دون الكشف عن مدة التعاقد، ليكون أول صفقات الفريق في الموسم الجديد.

ويملك رينالد لينيس خبرة كبيرة، حيث سبق ولعب في صفوف بانفيلد الأرجنتيني، ويونيفير سيداد التشيلي، ولونيكوس اليوناني في آخر تجاربه قبل الانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة.

وشارك المهاجم الكولومبي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي لونيكوس اليوناني في 26 مباراة بجميع مسابقات الموسم الماضي، وساهم في تسجيل 7 أهداف، حيث هز الشباك 4 مرات، وصنع 3 أهداف.

العدالة يتأهل لدوري المحترفين:

وتأهل العدالة إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم المقبل، بعدما أنهى الموسم الحالي في المركز الثاني بدوري يلو برصيد 66 نقطة، من الفوز 18 مرة، والتعادل 12 مرة وخسر 8 مرات، وسجل 42 هدفًا.