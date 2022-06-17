يُعد النصر أكثر فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين استغلالًا للوقت بدل الضائع ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي.

النصر في صدارة القائمة

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر قائمة الأكثر تسجيلًا للأهداف في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني هذا الموسم، بعدما تمكن من هز الشباك 7 مرات خلال 5 مباريات.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 55 نقطة من الفوز في 17 مباراة، والتعادل 4 مرات، وخسر 7 لقاءات.

أكثر الفرق تسجيلًا في الوقت بدل الضائع

ونجحت 4 فرق من تسجيل 5 أهداف في الوقت بدل الضائع من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وهم؛ الهلال، الاتحاد، الطائي والاتفاق، فيما حل ضمك رابعًا برصيد 4 أهداف بعد الدقيقة 90.

ويُعتبر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم والذي تأكد هبوطه رسميًا إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، هو الأقل تسجيلًا في الوقت بدل الضائع هذا الموسم برصيد هدف واحد، متساويًا مع الفيحاء والفتح.