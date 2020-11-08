الدرجة الأولى.. الفيحاء والعدالة يفوزان على الثقبة والطائي

المواطن - مروة نبيل

نجح الفيحاء والعدالة في تحقيق الفوز اليوم على الثقبة والطائي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

الثقبة ضد الفيحاء:

وانطلقت مباريات اليوم بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الثقبة ضد الفيحاء على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، وانتهت بفوز الفريق البرتقالي بهدف نظيف.

وبدأت مباراة الثقبة ضد الفيحاء بشكل سريع، وتمكن الفريق البرتقالي من فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة الخامسة عن طريق حمد الجهيم، واستمرت محاولات الفريقين لإحراز هدف جديد، ولكن دون جدوى، لتنتهي المواجهة بفوز الضيوف.

العدالة ضد الطائي:

واحتضنت مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة ضد الطائي، والتي انتهت بفوز أصحاب الأرض بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وانتهى الشوط الأول من مباراة العدالة ضد الطائي بالتعادل السلبي، قبل أن يسجل إيفرتون ناسيمنتو الهدف الأول لأصحاب الأرض عند الدقيقة 56، ولم ينتظر التقدم طويلًا، حيث أحرز محمد العقل التعادل بعد دقيقتين فقط.

وتألق إيفرتون ناسيمنتو وسجيل هدفين في الدقيقتين 61 و90، ليمنح الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة ثلاث نقاط هامة في مشواره بمنافسات دوري الدرجة الأولى.

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