حسم نواف العقيدي، حارس مرمى المنتخب السعودي الأولمبي، مصيره من المشاركة في نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا، بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة السعودية وأستراليا عصر اليوم في الدور قبل النهائي.

وكان العقيدي تعرض للإصابة في الدقيقة الـ86 من عمر مباراة السعودية ضد أستراليا حيث دخل بدلًا منه الحارس عبدالرحمن الشمري.

نواف العقيدي يطمئن جماهير الأخضر:

وأكد حارس الأخضر على أنه سيشارك في نهائي آسيا يوم الأحد المقبل رغم الإصابة التي تعرض لها، حيث أشار أن الإصابة لن تعيقه عن المشاركة.

وفي سياق آخر، فاز حامد الغامدي بجائزة رجل مباراة السعودية وأستراليا، في نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا، وذلك بعد أن ساهم في فوز الأخضر الأولمبي بثنائية دون رد والتأهل لنهائي البطولة.

حامد الغامدي رجل مباراة السعودية وأستراليا:

واختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اللاعب حامد الغامدي بعد تألقه في مباراة أستراليا حيث فاز الأخضر بهدفي حسن العيسى وأيمن يحيى.

وسيواجه المنتخب السعودي الأولمبي، نظيره منتخب أوزبكستان يوم الأحد المقبل في نهائي كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا.

المباراة ستقام في السادسة مساءً بتوقيت المملكة بين الأخضر وأوزبكستان.