ظهر النجم فراس البريكان بشكل مميز مع الفتح هذا الموسم، ليكون من أبرز لاعبيه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

فراس البريكان يخطف الأنظار

ويُعد فراس البريكان أكثر اللاعبين السعوديين مساهمة في تسجيل الأهداف هذا الموسم، برصيد 15 مساهمة، حيث نجح في هز الشباك 11 مرة، وقدم 4 تمريرات حاسمة، ويعتبر نجم الهلال سالم الدوسري الأقرب له برصيد 7 أهداف.

ويُعتبر فراس البريكان هو الأفضل في الجولة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما سجل 3 أهداف ضد ضمك، ليكون الأعلى تقييمًا بـ8.9 درجة، ويتقدم إلى المركز التاسع بقائمة الهدافين.

الفتح في مواجهة الهلال

ومن المقرر أن يلعب الفتح ضد الهلال على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية، مساء اليوم الخميس، وذلك في إطار مواجهات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 35 نقطة، فيما يقع الزعيم في المركز الثاني بـ61 نقطة، وبفارق الأهداف عن الاتحاد المتصدر.