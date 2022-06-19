تألق فراس البريكان بشكل لافت مع المنتخب السعودي تحت 23 عامًا ضمن منافسات كأس آسيا، ليكون من أبرز لاعبيه في البطولة.

المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يتألق

ونجح المنتخب السعودي تحت 23 عامًا في التتويج بلقب كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على أوزبكستان بهدفين دون رد في المباراة النهائية التي أُقيمت على ملعب “ميلي ستاديوم”، اليوم الأحد.

وحصد المنتخب السعودي تحت 23 عامًا 3 جوائز، حيث توج بجائزة اللعب النظيف، وحصل نجم الأخضر أيمن يحيى على جائزة أفضل لاعب، ونواف العقيدي أفضل حارس مرمى.

فراس البريكان يخطف الأنظار

وعلى الرغم من مشاركة فراس البريكان مع المنتخب السعودي تحت 23 عامًا بداية من الدور ربع النهائي في كأس آسيا، إلا أنه نجح في خطف الأنظار إليه خلال مواجهة فيتنام، وسجل هدفًا.

وواصل فراس البريكان تألقه مع الأخضر، ونجح في صناعة هدفين ضمن منافسات الدور نصف النهائي في مباراة أستراليا، التي انتهت بفوز المنتخب السعودي بثنائية نظيفة، قبل أن يهز شباك أوزبكستان بهدف اليوم.