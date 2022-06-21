اشتعلت المنافسة بين الفرق في الجولات الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أملًا في الهروب من شبح الهبوط إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى في الموسم الرياضي الجديد.

الحزم أول الهابطين لدوري يلو:

ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم أول الهابطين رسميًّا إلى منافسات دوري يلو، حيث يتذيل جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بـ17 نقطة، من الفوز 4 مرات، والتعادل 5 مرات، وخسر 19 لقاء.

الفرق الأقرب للهبوط هذا الموسم:

وعلق الإعلامي عبدالغني الشريف على الفرق الأقرب للهبوط قبل انطلاق الجولة الـ29، قائلًا: “على الأندية أن تلعب لاسمها أيًّا كان وضعها في سلم الترتيب، وأعتقد بأننا سنشهد معرفة ناديين من الهابطين أو نادي واحد على أقل تقدير”.

وتابع تصريحاته قائلًا: “وأعتقد أن الفرق الأقرب لمرافقة الحزم إلى دوري يلو في الموسم الرياضي، هما الخاسر من مباراة الأهلي والرائد، بالإضافة للفيصلي”.

وأضاف: “الأهلي والرائد كمباريات الكؤوس، فعلى الصعيد الفني الفريقين متقاربين، والأهلي يتسلح بجماهيره، والفائز منهما نجا من الهبوط بنسبة 90% والخاسر سيهبط، وأعتقد الأهلي أقرب للفوز”.

واختتم الشريف تصريحاته لبرنامج المنصة عبر إذاعة “ألف ألف”، قائلًا: “بنسبة 70% سيحسم أمر البطل والهابطين لدوري الأولى من الجولة المقبلة”.