يُعاني الحزم على الصعيد الهجومي ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أولا جون يتصدر قائمة الهدافين

ونجح الفريق في تسجيل 20 هدفًا بعد مرور 28 جولة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الترتيب برصيد 59 هدفًا.

وسجل 10 لاعبين أهداف الحزم، ويُعد النجم الهولندي أولا جون هو هداف الفريق برصيد 7 أهداف، يليه الثنائي موحا والمغربي نوفل الزرهوني، حيث نجح كل منهما في تسجيل 3 أهداف.

وتمكن 7 لاعبين من تسجيل هدف واحد فقط للفريق في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وهم؛ رودريغيز، ستراندبيرج، الخلف، لوكا ستايانوفيتش، عبدالهادي الحراجين، ذعار العتيبي وسلطان فقيهي.

الحزم في الدوري هذا الموسم

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم ضد النصر، يوم الخميس الموافق 23 يونيو، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.