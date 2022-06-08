طالب المتحدث الإعلامي السابق باسم نادي النصر، سعود الصرامي بدعم وزارة الرياضة للأندية الصاعدة إلى دوري المحترفين الموسم الرياضي المقبل.

الصرامي يطالب وزارة الرياضة بالدعم

وعلق الصرامي قائلًا: “الخليج، العدالة والوحدة، أندية كبيرة تملك قاعدة جماهيرية عريضة، لها تاريخ رياضي معروف في عالم كرة القدم.. الأندية الثلاثة صعدوا لدوري المحترفين”.

وتابع عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: ” رسالة لوزارة الرياضة.. اتحاد الكرة.. رابطة المحترفين، آمل دعم الأندية الثلاثة بدعم سريع لتتمكن إدارة الأندية بتجهيز كل نادٍ!”.

التأهل لدوري المحترفين الموسم المقبل

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج بلقب دوري يلو هذا الموسم، بعد احتلاله المركز الأول برصيد 66 نقطة، من الفوز في 18 مباراة والتعادل 12 مرة، وخسر 8 مرات، ونجح في تسجيل 51 هدفًا، واستقبل 36 هدفًا.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة الموسم الرياضي الحالي في المركز الثاني برصيد 66 نقطة، من الفوز 18 مرة، والتعادل 12 مرة وخسر 8 مرات، وسجل 42 هدفًا، وحل الوحدة ثالثًا برصيد 65 نقطة.