تفقّد مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، أعمال اللجان الإدارية الموسمية بمراكز “الخدمات العامة بالشميسي، التنعيم، البهيته” بمنطقة مكة المكرمة لمتابعة أعمال اللجان الإدارية الموسمية، التي تعمل خلال موسم الحج على مدار الساعة لإصدار العقوبات المترتبة على مخالفي أنظمة وتعليمات الحج.

ضرورة تنفيذ الإجراءات والالتزام بالأنظمة

وأكد الفريق اليحيى ضرورة الحرص على الدقة في تنفيذ الإجراءات والالتزام بالأنظمة والتعليمات، وسرعة إنجاز المعاملات الخاصة باللجان الإدارية الموسمية في حينه.

