أنهى مجلس إدارة نادي الفيحاء برئاسة عبد الله أبانمي، إجراءات تجديد عقد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، الصربي فلاديمير ستويكوفيتش.

فلاديمير ستويكوفيتش يمدد تعاقده

ونشر نادي الفيحاء عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا أثناء توقيع فلاديمير ستويكوفيتش للعقد الجديد بحضور أبانمي، لمدة موسمين قادمين حتى عام 2023.

وكان فلاديمير ستويكوفيتش صاحب الـ38 عامًا، قد انضم الى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء بداية الموسم الحالي قادماً من بارتيزان الصربي، وظهر بشكل مميز وساهم في تتويجه بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

وخاض فلاديمير ستويكوفيتش 27 مباراة مع الفيحاء ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، وقام بـ97 تصديًا، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه 12 مرة.

الفيحاء في الدوري هذا الموسم

ويتبقى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء مواجهتان في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يُلاقي أبها في ملعبه، فيما يستضيف الاتفاق ضمن منافسات الجولة الأخيرة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 34 نقطة، من الفوز 8 مرات، والتعادل 10 مرات، والخسارة في مثلها.