كشف نادي الفيحاء عن برنامج الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي المقبل.

برنامج الفيحاء للاستعداد للموسم الجديد

ومن المقرر أن يحصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء على فترة راحة بداية من يوم الثلاثاء 28 يونيو وحتى الاثنين الموافق 18 يوليو المقبل، ويعود اللاعبون للتدريبات الجماعية يوم 19 من الشهر ذاته.

وسيغادر الفريق الأول لكرة القدم إلى النمسا لخوض معسكر الإعداد يوم 22 يوليو المقبل، وسيعود إلى السعودية يوم 14 أغسطس، ويحصل اللاعبون على راحة، قبل أن يعودوا للتدريبات الجماعية يوم 18 من الشهر ذاته.

الفريق في الدوري

وظهر الفريق الأول لكرة القدم هذا الموسم بشكل جيد، حيث أنهى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز السادس برصيد 35 نقطة، من الفوز 8 مرات، التعادل 11 مرة والخسارة في مثلهم.

وتطمح إدارة نادي الفيحاء في تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية، أملًا في مواصلة التألق خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد.