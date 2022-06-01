ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بشكل مميز منذ قدوم المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، إلا أن الفيحاء نجح في تعطيله مرتين.

هلال دياز يخسر مرتين ضد الفيحاء

ونجح الهلال في استعادة بريقه مع رامون دياز ليحقق سلسلة انتصارات متتالية في جميع البطولات، لينعش المنافسة على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويتأهل إلى دور الـ16 في دوري أبطال آسيا.

وتجنب الهلال مع دياز الخسارة في المسابقات المحلية، قبل أن يتلقى هزيمتين أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في شهر مايو الماضي، الأولى في الدوري، والثانية في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتسببت الخسارة الأولى ضد الفيحاء في الدوري في غضب الجماهير، خاصة أنها ستبعده عن المنافسة على اللقب، إلا أن نتائج الاتحاد وتراجعه آخر 3 جولات، منحت الهلال التفوق ليتساوى معه في الصدارة، ولكن الأزرق يتفوق بالمواجهات المباشرة.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال 4 انتصارات في شهر مايو ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أمام كل من؛ ضمك، الاتفاق، الاتحاد وأبها.

الهلال في الدوري

ويتبقى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مواجهتان في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يُلاقي الفتح في ملعبه، فيما يستضيف الفيصلي ضمن منافسات الجولة الأخيرة.