أكد يوسف القعيط، المؤسس لموقع للتوفيق بين الزوجين، أنه لو فرضنا أن 25% من الرجال لديهم أسباب تمنعهم من التعدد، فماذا عن 75% المتبقين المقتدرين.

"مؤسس موقع للتوفيق بين الزوجين": أي امرأة ضد التعدد؛ "لكن قسماً بالله لو كان متاح لها التعدد لكانت عددت على الرجل عشرة مو 4 فقط" @YAlquait#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/tKpjky6tP3 — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) June 3, 2022

صفات تمنع الرجل من التعدد:

ورأى القعيط، خلال حواره إلى برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية، أن الرجل غير المعدد هو طاقة مهدرة، وأن الصفات التي قد تمنع الرجل من التعدد هي عدم القدرة المادية والجسدية، وضعف الشخصية.

ولفت إلى أن الرجل المقتدر وغير المعدد قصر كل إمكانياته على البيت، بينما هو عنده قدرة لفتح أربعة بيوت.

النساء ضد التعدد:

وقال يوسف القعيط: إن أي امرأة ضد فكرة التعدد، لكن لو أتيحت لها لعددت على زوجها 10 رجال، متابعًا: “النساء ضد التعدد لأنه ليس في صالحهم، لكن قسمًا بالله لو متاح لهم لعددوا علينا 10 مو 4، لكن الحمد الله إنه جعل الرجال هم اللي يعددون؛ ولذلك ناخذها بيمينا ما ننتظر إذن من أحد أو امرأة تقول عددوا أو لا”، بحسب نص قوله.