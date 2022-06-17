كشف المنتخب السعودي الأولمبي، عن تفاصيل إصابة هيثم عسيري لاعب النادي الأهلي.

وكان عسيري تعرض للإصابة في مباراة السعودية وأستراليا في نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا.

إصابة هيثم عسيري

وقال الأخضر إن اللاعب تعرض لتمزق في الجانب الخارجي للكاحل الأيمن، إثر الالتواء الذي حدث أثناء مجريات مباراة المنتخب الوطني ومنتخب أستراليا ضمن نصف نهائي كأس آسيا.

الأخضر يلاقي أوزبكستان في النهائي

وكان الأخضر استهل تدريباته استعدادًا لمواجهة أوزبكستان في نهائي كأس آسيا يوم الأحد المقبل.

ويواصل الأخضر مساء اليوم في تمام السادسة تدريباته على ملعب كيباري، تحضيرًا لمواجهة منتخب أوزبكستان ضمن نهائي كأس آسيا يوم الأحد .