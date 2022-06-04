كشفت وزارة الرياضة عن عقد مؤتمر صحفي غدًا الأحد؛ للكشف عن تفاصيل رالي داكار 2023.

وسيقام المؤتمر غدًا في السابعة مساءً بتوقيت المملكة.

السعودية تخطط لاستضافة بطولة العالم للراليات:

وفي نفس السياق، قال موقع Dirtfish الأمريكي الرياضي: إن مفاوضات استضافة السعودية لـ بطولة العالم للراليات متقدمة.

وتابع التقرير: يستعد السعوديون لإعادة إحساس المغامرة الحقيقي لبطولة العالم للراليات، وسيكون هذا الحدث مختلفًا، ففي حين كانت استضافة كينيا حدثًا رائعًا، إلا أنه من المتوقع أن تتفوق المملكة عليها وتأخذنا إلى حيث لم تأخذنا بلد من قبل.

وقال الموقع الأمريكي: إلى الآن، فالمعلومات المتاحة تقول إن السباق سيكون على طراز رالي داكار في الصحراء، حيث تتوافر هناك مجموعة من التلال المميزة، مما يضفي إثارة على الحدث لم نشهده من قبل.

كما من المتوقع أن يكون هناك ثلاثة أنماط مختلفة من الطرق لكل يوم، بدءًا من الطرق البركانية، مثل حرّة رِهاط، وهي أكبر حقل حمم في السعودية، وتقع تحديدًا بين المدينة المنورة شمالًا، ووادي فاطمة بالقرب من مكة المكرمة جنوبًا لتغطي مساحة تقدر بحوالي 20 ألف كيلومتر مربع، علمًا بأنه في حرة رهط يوجد أكثر من 700 فوهة بركانية.