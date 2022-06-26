أعلنت الكلية التقنية للبنات بجازان عن موعد بدء التسجيل في برنامج الدبلوم الصباحي للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1444هـ، حيث سيتم فتح بوابة القبول للدبلوم الصباحي لمدة خمسة أيام، بدءاً من يوم الأحد الموافق 25 وحتى يوم الخميس الموافق 29 من شهر ذي الحجة المقبل.

التسجيل عبر بوابة قبولي

وأوضحت عميدة الكلية نهى الحمزي أن التسجيل سيكون متاحاً عبر “بوابة قبولي” في موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني: https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/، في قسم تقنية التجميل “تخصص العناية بالبشرة والمكياج وتخصص العناية بالشعر”، وقسم تقنية الخياطة وإنتاج الملابس “تخصص تصميم الأزياء وتخصص الخياطة وإنتاج الملابس”، وقسم السياحة والفندقة “تخصص إدارة الفعاليات”.

الدقة في إدخال البيانات

ودعت عميدة الكلية المتقدمات للاطلاع على الشروط والتخصصات المتاحة بالكلية وتعبئة نموذج طلب الالتحاق على الموقع الإلكتروني للقبول الموحد وتحري الدقة في إدخال البيانات وطباعتها، فيما سيُرسَل ترشيح المقبولات عبر رسائل نصية SMS على أرقام المتقدمات لاستكمال الإجراءات المطلوبة بمقر الكلية، علماً بأنه ستقبَل المتقدمة بعد اجتيازها للشروط ومعايير المفاضلة.