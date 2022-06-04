ضرب زلزال قوي، في ساعة مبكرة من فجر اليوم السبت، الكويت وشعر به السكان في أرجاء البلاد.

وأفاد المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، في بيان مقتضب أن الهزة الأرضية بلغت شدتها 4.5 درجة على مقياس ريختر، ووقعت جنوب غرب الأحمدي وعلى عمق 5 كيلومترات بباطن الأرض.

وقال عبدالله العنزي المشرف علي الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل: إن زلزال اليوم متوسط إلى شديد القوة وهو أعلى زلزال تسجله الكويت في تاريخها.

توضيح رسمي:

بدورها، أعلنت قوة الإطفاء العام أنه لم تسجل إدارة عملياتها أي أضرار جراء الهزة الأرضية التي شهدتها الكويت فجر اليوم السبت.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام، في بيان حول الهزة الأرضية التي تلقت على إثرها إدارة العمليات المركزية عدة بلاغات كانت معظمها من سكان المناطق الجنوبية في البلاد.

وبحسب بيان قوة الإطفاء فإنه لم تسجل إدارة العمليات المركزية أي أضرار جراء الزلزال، إنما كانت هناك فقط بلاغات للاستفسار عن مصدر الهزة الأرضية.

لقطات للأضرار:

وعبر تويتر، نشر كويتيون لقطات من أضرار قالوا إنها ناتجة عن الهزة الأرضية، حيث انهارت بعض جدران المنازل. كما وثقت بعض كاميرات المراقبة الهزة التي حدثت.