وافق مجلس الإدارة بالجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان) برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، رئيس مجلس إدارة الجمعية على تعيين محمد بن سعد بن عبدلله المحارب مديرًا عامًا لجمعية إنسان.

مسيرة عملية

ويُعدّ المحارب من الكفاءات الوطنية المتميزة، لما يتمتع به من خبرات علمية وعملية، حيث تولّى عددًا من المناصب القيادية في القطاع الحكومي والخاص؛ كما كان للمحارب بصمةٌ واضحة وأثرٌ اجتماعيّ في الأعمال التطوعية والإنسانية من خلال تطوّعه في عدد من الجمعيات الخيرية السعودية، وقد التحق المحارب بعدد من الدورات في قطاع الإدارة والتسويق وتنمية القطاع غير الربحي، وأخرى في إدارة المشاريع وإدارة المخاطر وعدد من الدورات القيادية والإدارية في بعض الجامعات السعودية والأسترالية.

الجدير بالذكر أن المحارب يحمل شهادة ماجستير في الإدارة تخصص تسويق، ودبلوم عالي من جامعة جرفيث بأستراليا، ويتمتع بالعديد من المهارات العملية من ضمنها القدرة على وضع الخطط الاستراتيجية وتنفيذها، وبناء وتطوير الخطط التسويقية، وكذلك إجادة متابعة وتنفيذ البرامج والمشاريع كما تضمنت اهتمامات المحارب تطوير المبادرات المجتمعية، وتنمية القطاع غير الربحي والمساهمة بتحقيق مستهدفات الرؤية الوطنية 2030.

المحارب يشكر رئيس جمعية إنسان

من جانبه رفع المحارب شكره وامتنانه لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز – أمير منطقة الرياض، رئيس مجلس الإدارة، ولصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز -نائب أمير المنطقة الشرقية، نائب رئيس مجلس الإدارة، رئيس اللجنة التنفيذية بجمعية إنسان على هذه الثقة الغالية بتعيينه مديرًا عامًا لجمعية إنسان، سائلًا الله تبارك وتعالى أن يكون بحجم المسؤولية والأمانة، مستنيرًا بالتوجيهات السديدة من قِبل أعضاء المجلس، وأن يكلّل الله مساعي الجميع بالنجاح لخدمة هذا الوطن وأبنائه في جميع المجالات.