أعاد المرور السعودي، التحذير من ظاهرة التفحيط، وخطورتها على السلامة، فضلًا عن اعتبارها مخالفة مرورية.

وقال المرور في تغريدة على تويتر: “التفحيط من المخالفات المهددة للسلامة العامة، تجنبك له يعزز سلامتك وسلامة من هم حولك”.

عقوبة التفحيط

وأوضحت إدارة المرو، في وقت سابق، أن القيادة بسرعة حتى تصدر الإطارات صوتًا عاليًا المعروفة باسم (التفحيط)، والتي يمارسها البعض ويعرض بها حياته وحياة الآخرين للخطر يعد مخالفة مرورية.

ولفت المرور إلى أن التحرك بالمركبة بسرعة عالية بحيث تحدث الإطارات صوتًا عاليًا يعد مخالفة مرورية تستوجب غرامة مالية تتراوح ما بين 150 و300 ريال.

مضاعفة المخالفات المرورية

واستعرض المرور عقوبات مخالفة التفحيط بحسب المادة التاسعة والستين من نظام المرور، حيث يعاقب المفحط في المرة الأولى بحجز المركبة 15 يومًا وغرامة مالية 20 ألف ريال ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.

أما في المرة الثانية، يتم حجز المركبة لمدة شهر وغرامة مالية مقدارها 40 ألف ريال وإحالة إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حق المفحط.

بالنسبة إلى المرة الثالثة فيتم حجز المركبة وغرامة 60 ألف ريال ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريم المفحط بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.