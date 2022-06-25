نوهت الإدارة العامة للمرور، اليوم السبت، بانطلاق مزاد اللوحات الإلكتروني، غدًا الأحد، وذلك عبر منصة أبشر التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًّا.

تفاصيل طرح المزاد:

ونشرت الإدارة إنفوجراف على حسابها بموقع “تويتر”، تعلن فيه طرح مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني، والذي من المقرر أن يبدأ غدًا الأحد الموافق 26 يونيو حتى يوم الأربعاء الموافق 29 يونيو.

الوصول لخدمة مزاد اللوحات الإلكتروني:

وأعادت الإدارة نشر طريقة الوصول للخدمة، وذلك عبر 3 خطوات هي: