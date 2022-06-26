رُشح البرتغالي ريكاردو سواريز مدرب نادي جيل فيسنتي البرتغالي لتدريب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي المصري، خلفًا للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

وكشفت تقارير صحفية مصرية بجانب ما ذكره الإعلامي أحمد شوبير أن سواريز صاحب الـ48 عامًا سيصل إلى القاهرة الأربعاء المقبل لتولي مهمة تدريب الأهلي رسميًا.

ريكاردو سواريز يصل إلى القاهرة الأربعاء

وكانت صحيفة A Bola البرتغالية أشارت إلى أن سواريز وافق على عرض الأهلي المصري، بعد نهاية مشواره مع نادي جيل فيسنتي.

ومن المنتظر تولي المدرب ريكاردو سواريز لمهمة تدريب الأهلي حتى صيف 2024.

لماذا غضبت جماهير الأهلي من اختيار المدرب الجديد؟

وكانت جماهير الأهلي المصري أعربت عن استيائها من اختيار مدرب وصفته بـ ” المغمور” إضافة إلى أنه درب العديد من الأندية لم ينجح خلالها في الفوز بأي بطولة.

يذكر أن الأهلي كان أعلن رحيل موسيماني عن قيادة الفريق يوم الاثنين ما قبل الماضي.

وفي سياق آخر، يسعى الأهلي بقيادة مدربه المؤقت سامي قمصان للفوز على بيراميدز والتأهل لنصف نهائي كأس مصر لمواجهة فريق بتروجيت، في دور نصف النهائي، ثم مواجهة الزمالك في نهائي الكأس.