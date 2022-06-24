كشف المتحدث الرسمي باسم هيئة الملكية الفكرية، ياسر الحكمي، أن التغريدات على موقع تويتر مثل “الثريد” يمكن توثيقها كملكية فكرية لصاحبها.

فيديو | متحدث الملكية الفكرية: التغريدات في تويتر مثل "الثريد" يمكن توثيقها كملكية فكرية لصاحبها#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/6KWANv3UTg — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 24, 2022

نظام حق المؤلف

وقال الحكمي خلال استضافته في برنامج “120” المذاع على قناة “الإخبارية”، إن المصنفات المكتوبة اليوم تعتبر إحدى المسارات التي افتتحتها مؤخرًا الهيئة فيما يتعلق بتسجيل حقوق الملكية الفكرية.

وأضاف أن نظام حق المؤلف يوفر بدء الحماية من تاريخ النشر وحتى 50 عامًا بعد وفاة المؤلف، حيث يشمل ذلك “الثريد المميز والإبداعي، أو رسمة أو صورة وغيرها”.

انتفاع المبدعين

وأوضح المتحدث أن الهيئة شعرت أن هناك مبدعين يريدون الحصول على شهادات لإثبات ملكية المصنفات المكتوبة للبيع أو الانتفاع به داخليًا أو خارجيًا، لذلك أتاحت إصدار ترخيص “تسجيل اختياري” للمصنف المكتوب والصور وغيرها للحصول على شهادة تثبت ملكيتها الفكرية للشخص ومن ثم الانتفاع به.